Sviluppo delle nuove tecnologie Le esplorazioni hanno prodotto tanti effetti

Già nell’antica Grecia alcuni filosofi ipotizzavano che nell’infinità dello spazio sarebbe stato possibile imbattersi in altri mondi popolati. Difficilmente vedremo extraterrestri con pelle verde e antenne in testa, come siamo abituati a immaginare gli alieni. Alcuni astronauti hanno avvistato degli oggetti non identificati, si pensa siano Ufo, ma gli scienziati affermano che potrebbero essere corpi celesti. Le missioni spaziali, con o senza equipaggio, dal secolo scorso hanno contribuito a migliorare la vita sul nostro pianeta. Le missioni spaziali sono molto importanti, perché hanno permesso l’esplorazione e la conoscenza dell’universo, anche se in alcuni casi si sono concluse tragicamente, oltre ad essere operazioni molto costose. Può essere difficile rendersi conto di come le esplorazioni spaziali abbiano ricadute su di noi. Già negli anni ‘60 la Nasa riceveva lettere che proponevano di dirottare i soldi destinati alle missioni spaziali in lotta alla povertà. Eppure, l’esplorazione spaziale ha permesso la risoluzione di numerosi problemi tecnici e lo sviluppo di nuove tecnologie utili all’uomo. Proviamo per esempio a pensare ai pannelli solari, che sono frutto di ricerche spaziali, così come la tecnologia che permette di avere nei nostri telefoni fotocamere ad alta definizione, o avere apparecchiature senza fili, o i termometri a raggi infrarossi, o il morbido memory foam dei nostri materassi. Tutte queste invenzioni sono state sviluppate per risolvere problemi tecnici degli astronauti, ma servono egregiamente anche noi che rimaniamo a terra. La ricerca spaziale, inoltre, è importante perché avvicina le persone provenienti da diversi Paesi, crea nuovi posti di lavoro e permette di sviluppare la collaborazione internazionale. Questo facilita rapporti pacifici tra gli stati.

Classe II H