Sviluppo di attività non agricole Bando del Gal da 500mila euro

Il Gal Fermano e il turismo esperienziale diventano un binomio vincente per il territorio che può contare sull’elaborazione di nove specifici progetti e un bacino economico di contributi per circa 500 mila euro a sostegno degli investimenti dei privati. Un risultato importantissimo che il Gal Fermano ha raggiunto con l’ultimo bando sottomisura (19.2.6.4.B) finalizzato ad investimenti strutturali per lo sviluppo di attività non agricole. Particolare valore è dato al settore turistico esperienziale (in generale per chi opera in affittacamere e country house) e a tutte le strutture che andranno ad ampliare l’offerta di accoglienza turistica di qualità. Sempre nell’ottica dello sviluppo complementare del settore, i progetti sono rivolti anche a chi offre servizi di noleggio e-bikes per escursioni turistiche e di ristorazione con degustazione di prodotti tipici locali, tutto supportato da siti web per la promozione online. "Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, con il quale il Gal Fermano si riconferma agenzia di sviluppo di riferimento per chi vuole investire nel turismo – commenta la presidente Michela Borri – fino ad oggi abbiamo sostenuto 46 idee progettuali di privati, un risultato importante considerando che il nostro territorio è tra i più piccoli dei Gal delle Marche".

Paola Pieragostini