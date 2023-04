Svolta per Monte Cacciù "Il parco resterà pubblico"

Una chiave ha l’etichetta rosa, l’altra è gialla e porta scritto ‘Monte Cacciù’. Sono le chiavi del parco di proprietà della Steat ma da ieri nella disponibilità del comune di Fermo che intende gestirlo e valorizzarlo con l’aiuto delle associazioni ambientaliste. È così che tutto torna, a pochi giorni dalla chiusura del procedimento di vendita del parco che sulla carta nessuno vuole, con un valore di partenza di 900 mila euro che in realtà è diventato un più credibile 508mila. Questa è la cifra con cui il parco sarà scritto nel bilancio della società di trasporto, proprio per riportare la questione nella giusta prospettiva, come spiega il presidente del Cda, Remigio Ceroni: "Siamo qui da 8 mesi e abbiamo cercato di capire. Di una cosa siamo certi, la Steat ha due missioni, il trasporto pubblico locale e il noleggio con conducente, non fare turismo o gestire un parco pubblico. Abbiamo visto come ridurre i costi, le difficoltà le abbiamo rilevate ed era necessario arrivare a pareggio. La gestione del parco al di fuori della nostra missione determinava costi insostenibili".

Ripristinato dunque il valore del parco, che pure il precedente cda aveva cercato per due volte di vendere: "E’ chiaro che nemmeno al valore ridotto il bene è appetibile. Doveroso aggiornare il bilancio, l’asta ci è valsa come verifica della nuova stima. Lavoriamo esclusivamente nell’interesse dei cittadini e col sindaco Calcinaro abbiamo cercato una soluzione". Ribadisce il primo cittadino di Fermo, socio Steat all’8 per cento, con l’appoggio della Provincia che invece pesa per oltre l’80 per cento: "Sare un effettivo valore era necessario, il bilancio era altrimenti ‘drogato’, adesso la questione è dimostrata nei fatti. Ci siamo sentiti in questi giorni, l’operazione asta era chiara e sapevamo che non sarebbe stato acquistato quel bene. Ecco allora che il parco viene passato in comodato gratuito, con costi e oneri di manutenzioni per il comune, dopo decenni il comune acquisisce nel proprio patrimonio ambientalistico, un polmone importante. Operazione fatta sentendo anche gli ambientalisti, da Federico Spagnoli di Legambiente a tutti gli altri, a cui abbiamo chiesto un supporto. Creeremo una rete intorno al parco per valorizzarlo, un passo importante tre le due realtà e quando questa cosa andrà a regime con un piano di gestione e valorizzazione e dunque la città avrà qualcosa di nuovo". Calcinaro se la prende con gli ex amministratori provinciali che oggi condannano quella che Calcinaro definisce "una giusta operazione che valeva come una sistemazione del bilancio. La politica anche nella critica deve avere coerenza e linearità per evitare la ‘caciara’ che non aiuta nessuno". La sintesi la fa ancora Ceroni: "Dunque, zero costi di gestione per la Steat, messa a disposizione del bene, conferma della collaborazione tra enti locali, il volontariato ambientale che si può impegnare anche con i fatti. Mi pare un’operazione quanto mai virtuosa. Poi vedremo come risolvere anche altri capitoli, penso al deposito di Santa Lucia, che lì dov’è non ha futuro, gestiremo anche questo con il sindaco Calcinaro con la prospettiva di portare i nostri pullman fuori città, magari a due passi dal nuovo ospedale".

Angelica Malvatani