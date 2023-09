T-alert, oggi la prova del nuovo sistema

L’allarme scatta

alle 12 ma niente paura, è solo una prova. Questa mattina alle ore 12,

tutti i telefoni cellulari collegati a celle di telefonia mobile della Regione Marche squilleranno contemporaneamente e con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche. IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, arriva nella nostra regione con un messaggio di test che, una volta a regime, potrà essere attivato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio stesso. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito: www.it-alert.it e compilare il questionario: le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema. Una volta chiusa questa prima fase, nel 2024 IT-alert diventerà operativo sul territorio nazionale e servirà per avvisare la popolazione in caso di maltempo estremo, alluvione, eruzioni vulcaniche, per far sentire le persone più sicure e protette, per avvisare tutti in tempo reale e trovare soluzioni rapide.