T-red sulla Statale, il giudice conferma l’orientamento

Il dirigente comunale dell’ufficio legale, avvocato Carlo Popolizio rileva che "si sta consolidando l’orientamento del tribunale di Fermo che mandavano esente da responsabilità o derubricavano a violazione di minore entità gli automobilisti che, fermi al semaforo rosso con obbligo di svolta a sinistra, cambiavano repentinamente corsia e direzione sol perché la lanterna a fianco diventava verde per coloro che dovevano proseguire dritto. Il semaforo in questione, dotato di T-red è quello a nord, all’incrocio della statale Adriatica con via Milano e via Giuliano Da Sangallo. È di martedì scorso un’ulteriore sentenza del Tribunale di Fermo che, con ormai granitico orientamento, sanziona tali comportamenti raddoppiando la sanzione pecuniaria".