T-shirt e felpa o il grembiule? A Montegiorgio le mamme si dividono

Invece del classico grembiule bianco per gli alunni della scuola elementare di Montegiorgio, prende forma l’idea di far indossare ai bambini una t-shirt o una felpa, l’idea però pur raccogliendo segnali favorevoli non trova unanime consenso. Il Consiglio d’istituto dietro la proposta avanza da alcune docenti, ha ritenuto più pratico far indossare ai loro piccoli anche alla scuola elementare una t-shirt o una felpa invece del classico grembiule perché ritenuto più pratico e formativo anche per i bambini stessi. Ma alcune mamme, comprese quelle che hanno già acquistato il grembiule, hanno evidenziato di voler restare fedeli alla formula tradizionale. La questione ha interessato indirettamente anche alcuni commercianti della vallata, che come ogni anno hanno acquistato i grembiuli e che si trovano ora con della marce ferma in magazzino. Insomma l’ipotesi di far indossare anche ai bambini delle scuole elementari, come già succede alle medie, indumenti normali, sta varcando i confini dell’Ic di Montegiorgio. Nei prossimi giorni si potrebbe tenere un incontro fra famiglie, rappresentanti dei genitori all’interno del Consiglio studentesco e docenti per valutare la situazione. a.c.