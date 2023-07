Tafferuglio al Serd di Porto Sant'Elpidio, la situazione incresciosa non è nuova

La giovane tossicodipendente, residente nel maceratese, che ieri mattina si era recata al Serd di Porto Sant’Elpidio ha accusato uno svenimento mentre si trovava ancora nella sua auto. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni utenti del Serd che, vedendo che la ragazza non riusciva a scendere dal mezzo, hanno cercato di aiutarla, chiedendo soccorso. Senonché, la situazione è presto degenerata, e dal gruppetto che si era radunato sul posto, sono cominciate a volare bestemmie, imprecazioni, urla tanto gli animi erano accesi, fino a sfociare in un tafferuglio tra tutti loro che ha finito per attirare l’attenzione, nonché qualche timore, di cittadini che, a metà mattinata, si stavano recando al distretto (si trova ai piani superiori dello stesso immobile che, a piano terra, ospita il Serd) per esami, o per ritirare referti. Cittadini che, lasciata l’auto nel parcheggio antistante il Serd, dovevano necessariamente passare davanti a questa scena per raggiungere ambulatori e sportelli. Una situazione incresciosa (ma non nuova) che è rientrata, placando gli animi fin troppo infiammati e difficili da gestire, solo all’arrivo dell’ambulanza della Croce Verde quando i militi si sono occupati della giovane donna che, una volta rimessasi in forze, ha rifiutato il trasferimento al Pronto Soccorso di Fermo. "Sono scene di cui faremmo volentieri a meno – ha commentato chi si è trovato ad assistere al movimentato episodio –, che si ripetono periodicamente, con tutto ciò che significa per chi deve recarsi al presidio distrettuale". E c’è chi rispolvera affermazioni e impegni assunti in campagna elettorale quando il tanto atteso trasferimento del Serd (se ne parla da anni e anni) sembrava dovesse concretizzarsi in tempi rapidissimi mentre, concluso il periodo elettorale, la questione è tornata nel dimenticatoio: "Da come ne parlavano in campagna elettorale, sembrava che lo spostamento di un servizio molto delicato fosse ormai cosa fatta e che la Regione stesse procedendo verso una soluzione annunciata come ‘a portata di mano’, peraltro pensando di utilizzare gli spazi lasciati vuoti dal Serd come sede per i medici di base della città. Che ne è stato di quegli impegni?" sono le domande che si sono posti alcuni cittadini e che non hanno risposte.

m. c.