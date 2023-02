Taffetani: "La scomparsa di Stefano ha lasciato un vuoto enorme"

Un paese in lutto che piange la morte di Stefano Del Gobbo e si stringe al dolore della sua famiglia. Del Gobbo, vigile urbano in servizio dal 1999 al Comune di Lapedona, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari venerdì mattina, quando è stato travolto da un treno a Marina Palmense. "La scomparsa di Stefano ha lasciato un vuoto enorme nel nostro Comune e nella nostra comunità – commenta il sindaco Giuseppe Taffetani – in Comune prestava servizio da 24 anni e in questi ultimi nove dei miei mandati, con lui e gli altri dipendenti eravamo diventati una seconda famiglia gli uni per gli altri. Lui più di tutti, avendo vissuto anche il ricambio generazionale dei dipendenti, era diventato un punto di riferimento umano e professionale all’interno del Comune". Il sindaco, nelle sue parole di commozione, porta anche il lutto dei lapedonesi e di tanti sindaci del Fermano che hanno espresso vicinanza alla comunità. "Lapedona conta poco più di 1100 abitanti – dice – Stefano è nato qui e ha vissuto intensamente la vita di comunità, giocando a calcio, facendo parte della compagnia teatrale, senza tralasciare mai il valore umano di ogni relazione. Il suo ‘esserci’ si è scontrato brutalmente con la sua perdita improvvisa, generando in tutti gli animi un grande dolore". Taffetani, subito dopo aver appreso la notizia, si è messo a disposizione della famiglia Del Gobbo, a cui a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, esprime sentito cordoglio.

Paola Pieragostini