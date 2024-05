Taffetani: "Sì alla continuità"

Giuseppe Taffetani è il candidato sindaco della lista civica numero 1 ‘Insieme per Lapedona’ composta dai candidati consiglieri: Leonello (Lello) Giuliani, Cinzia Lupacchini, Paolo Ciarrocchi, Chiara Egidi, Francesco Nicola Patricelli, Stefania Mattetti, Michele Mecozzi, Luca Pieragostini, Daniele Medori, Matteo Rosettani. Taffetani è sindaco uscente al secondo mandato, ha 64 anni, ama fare il nonno, ed è direttore dei servizi generali e amministrativi (al Liceo scientifico di Fermo).

Taffetani, perché la sua terza candidatura?

"In primis la volontà di proseguire le azioni che diano continuità amministrativa, anche legate all’imponente progettualità dei fondi Pnrr in scadenza nel 2026. Si aggiunge l’entusiasmo del gruppo della coalizione che ha voglia di mettere al servizio del proprio paese, impegno, tempo e competenze, oltre ogni partito politico di appartenenza, ma solo nella logica del bene comune".

Quale sarà la prima cosa che farà da amministratore se verrà rieletto?

"Abbiamo finanziamenti per circa un milione 300mila euro destinati alla progettazione di tre opere importanti che riguardano: il recupero delle mura castellane, di una parte di via 24 maggio, di Piazza San Lorenzo e l’intervento parziale di messa in sicurezza della scarpata nord. Inizieremo i lavori per un progetto da realizzare già approvato dal Gal Fermano inerente la riqualificazione dello spazio Piazzale Loi e della scalinata Europa. Procederemo alla realizzazione del progetto regionale di digitalizzazione del turismo".

Perché gli elettori dovrebbero votare per lei?

"Perché ho amministrato con onestà, impegno e senso di condivisione. Perché abbiamo acquisito competenze tali da poter amministrare con la conoscenza della macchina burocratica così da garantire il raggiungimento di obiettivi lungimiranti, concreti e volti allo sviluppo reale del paese e al benessere della comunità".

