Tagli alle Province: "Tolti due milioni di euro. Interventi strutturali ora rischiano lo stop"

Si preparano tempi duri per le già impoverite province italiane, tempi durissimi per la piccola Provincia di Fermo. Già da tempo il consigliere di minoranza Riccardo Strappa aveva denunciato in consiglio che il Governo avrebbe tagliato ingenti fondi alle Province italiane, ma non ci aspettavamo certo una mannaia di queste proporzioni: "Solo alla Provincia di Fermo, spiegano i consiglieri di minoranza, verranno sottratti oltre 2 milioni di euro, su un totale di 2.861.530 euro, pari a circa il 70 per cento. Fino al 2029 erano stati assegnati oltre 7 milioni, ma il taglio ammonterà a ben 3,7 milioni. Questo significa che i cinque progetti previsti resteranno bloccati: si tratta di interventi fondamentali per un territorio che attende risposte sulla viabilità da fin troppo tempo. Parliamo di opere strategiche sulla SP 5 (Belmonte–Grottazzolina), SP 8 (Brancadoro a Casette d’Ete), SP 52 (tratto a Montegiorgio), SP 57 (Amandola) e SP 59 (Monte Vidon Combatte–Valdaso). Con poco più di 800 mila euro, sarà inevitabile dover fare una scelta dolorosa su quali interventi portare avanti". Il problema, spiega la minoranza, non è solo economico o amministrativo: è anche una questione di sicurezza: "Le nostre strade versano già in condizioni pietose, e un taglio così drastico nei prossimi anni non potrà che peggiorare la situazione. Si rischia addirittura la chiusura di alcuni tratti ammalorati, poiché non ci sono fondi disponibili per sistemarli. Un territorio collinare come il nostro, con infrastrutture fragili e popolazione sparse, non può permettersi di rimanere isolato o esposto a rischi per l’incolumità degli utenti della strada. Lo stesso Matteo Ricci ha evidenziato questa criticità che in una provincia come quella Fermana diventa ancora più pesante e incalzante; abbiamo il dovere di non abbandonare le aree interne. Quello che più lascia perplessi è l’atteggiamento della maggioranza e, soprattutto, del Presidente Ortenzi. Parlano di errore, minimizzano, e non assumono una posizione netta davanti a un taglio che mette in ginocchio le Province. Il Presidente stesso ha ammesso che si tratta dell’ennesimo provvedimento dei dirigenti che la parte politica provvederà a sanare, ma intanto i soldi destinati ai nostri territori vengono tolti e spostati sul Ponte sullo Stretto. È inaccettabile". "Le Marche passeranno da circa 20 milioni nel biennio 2025-2026 a soli 6 milioni. Un taglio che significa fermare cantieri, rinunciare alla messa in sicurezza di strade, rallentare lo sviluppo dei territori, rincara il candidato alle elezioni regionali per il centro sinistra Matteo Ricci, questa manovra sottrae fondi destinati a interventi essenziali, soprattutto per le aree interne, che già oggi fanno i conti con collegamenti carenti e isolamento". "Una provincia come quella di Fermo si ritroverà con oltre 2 milioni in meno su uno stanziamento iniziale di 2,8. Resteranno praticamente poco più di 800 mila euro. Una cifra del tutto insufficiente a coprire i lavori già programmati. E nel 2029, come denuncia l’Upi, le risorse verranno addirittura azzerate. È assurdo", aggiunge Ricci, Acquaroli e questo Governo parlano tanto di valorizzare i territori, ma poi tagliano proprio laddove c’è più bisogno di investire. Le strade non sono un dettaglio. Senza viabilità efficiente, si blocca tutto: trasporti, sanità, scuola, economia locale. E chi paga il prezzo più alto sono le comunità più fragili".

Angelica Malvatani