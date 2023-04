Tagliate le tamerici per fare un campetto

Tristissimo vedere abbattute le piante di tamerici che, fino a qualche giorno fa, erano nel pieno della fioritura e coloravano il giardino del lungomare Faleria, proprio davanti al mare. Una decina, almeno, gli esemplari che sono stati tagliati di netto. Una distesa di decine tamerici dimezzata nel volgere di qualche ora per fare posto alla tanto annunciata piattaforma di basket che l’amministrazione ha voluto realizzare proprio in quel punto. Un taglio avvenuto nel silenzio più totale degli ambientalisti e di tutti coloro che sono pronti a difendere ogni minimo spazio verde, che spendono fiumi di parole e polemiche per contestare la riqualificazione del parco di Villa Baruchello, o della pineta demaniale ma che non hanno proferito parola nel vedere scomparire quelle splendide tamerici.