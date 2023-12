Taglio dei dirigenti comunali. Si punta tutto su Populizio

"Nuovo assetto organizzativo del Comune di Porto San Giorgio – organigramma, dotazione e funzionigramma, indirizzi in ordine al salario accessorio, decorrenza 1.01.2024". E’ l’argomento di punta che è servito alla Giunta municipale nella riunione dello scorso 5 dicembre per dare una svolta alla macchina amministrativa dell’ente, con la decisione di maggiore peso consistente nella riduzione da 4 a 3 del numero dei dirigenti. Del resto un provvedimento del genere era nelle corde del sindaco Valerio Vesprini, una sorta di fissazione da parte sua che ne fece uno dei motivi delle dimissioni dalla passata amministrazione e, da candidato in campagna elettorale, indicò come uno degli obiettivi prioritari da perseguire. Secondo lui, 4 dirigenti sono troppi: "Un numero così elevato – ha sempre commentato - non esiste negli altri Comuni e diminuirlo consente di avere una macchina comunale più snella e di risparmiare un bel po’ di soldi". L’occasione per procedere l’operazione riduzione del numero dei dirigenti il 24 settembre con le dimissioni del dottor Alessio Sacchi da dirigente del terzo settore. "Tale circostanza - come si legge nel verbale della riunione di Giunta - consegna all’amministrazione la possibilità di ripensare ad una migliore, più snella ed omogenea distribuzione delle competenze su tre unità dirigenziali favorendo notevoli ricadute in termini di efficacia ed efficienza sulla struttura. In conferenze dei dirigenti tenutesi il 25.9.2023 ed il 24.10.2023 il Sindaco Vesprini ha rappresentato l’indirizzo, condiviso da tutta l’Amministrazione, di rivedere l’organizzazione della dirigenza proponendo la seguente modifica alla macro organizzazione, tesa a ricondurre la gestione dell’Ente su tre settori: uno amministrativo, uno tecnico ed uno finanziario, tre strutture dirigenziali sotto le quali vi saranno 7 posizioni di direzione, quasi delle vice-dirigenze. In sostanza l’Amministrazione ha deciso di puntare tutto sulla persona, sul dirigente più anziano e con più esperienza, vale a dire Carlo Popolizio assegnandogli quasi il 70% di tutte le attività amministrative. Quelle del dirigente che se n’è andato sono state girate tutte a Popolizio tranne il Soap che è andato al settore tecnico, di cui è dirigente a tempo determinato è Stefano Postacchini, Di ruolo sono gli altri due dirigenti: Iraide Fanesi a cui è attribuita la ragioneria e lo stesso Carlo Popolizio.

Silvio Sebastiani