Taglio del nastro per il centro polifunzionale

Una struttura nuova, funzionale, uno spazio grande, atteso e necessario che ha preso forma, ora disponibile per il quartiere e la città. Taglio del nastro domenica pomeriggio in contrada San Martino a Caldarette Ete per il nuovo centro polifunzionale, una struttura che sarà un punto di riferimento per il centro Sociale Caldarette Ete, sempre molto attivo e dinamico con tante iniziative e progetti e per la scuola Ponte Ete, a supporto delle tante attività didattiche quotidiane. Un’inaugurazione che suggella il compimento di un lavoro che ha portato alla realizzazione del nuovo centro, poco più di 300 metri quadrati, che sarà polivalente e quindi funzionale a diverse attività, da quelle aggregative e sociali a quelle sportive. Il sindaco Paolo Calcinaro ha voluto che all’ingresso venisse posto un suo pensiero, perché quello che si è aperto è uno spazio che va ad arricchire la città tutta: "Nel novero delle azioni e degli investimenti dell’amministrazione comunale a beneficio dei quartieri cittadini, anche questo Centro polifunzionale a Caldarette potrà rappresentare un importante punto di riferimento, di aggregazione e di ritrovo, per iniziative di carattere sociale, sportivo e luogo in cui anche la locale scuola potrà esprimere le proprie attività quotidiane, in considerazione della sua storica e consolidata organizzazione didattica ed educativa", ha sottolineato il primo cittadino presente all’inaugurazione con gli assessori Mirco Giampieri, Maria Antonietta Di Felice, Alberto Scarfini, Micol Lanzidei ed il consigliere comunale Luigi Acito. A benedire la struttura il parroco don Pietro Orazi, parole di gratitudine, a conferma dell’impegno che il centro sociale Caldarette Ete metterà come sempre.