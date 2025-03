Tajani: "Cerchiamo di dare risposte"

‘Forza Italia, Forza del territorio’ è il claim su cui si concentrano la segretaria provinciale e vicaria regionale, Jessica Marcozzi e il coordinatore regionale Francesco Battistoni davanti a una platea gremita di iscritti e simpatizzanti confluiti all’Hotel Horizon per accogliere il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli esteri e segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani. Parlano le associazioni di categoria "ma interlocuzioni simili ne abbiamo avute tante a conferma della nostra attenzione per le istanze del territorio cui cerchiamo di dare risposte" precisa la Marcozzi. Marco Carassai, (presidente del Comitato Piccola Industria Fermo), Lorenzo Totò (Confartigianato) e Emiliano Tomassini (Cna) evidenziano le criticità note e condivise dell’economia del distretto calzaturiero: la richiesta di rifinanziare la Cig, la gestione delle linee di credito, l’esclusione dalla Zes (Zona Economica Speciale) attivata a due passi (in Abruzzo) con l’impossibilità per le Marche di competere con agevolazioni fiscali e di costo del lavoro dando modo ai vertici regionali di Fi di ricordare azioni avviate in Parlamento. Sulla sanità, Paolo Misercordia, (segretario regionale sindacato dei medici di medicina generale) si dice grato per la proposta di legge di Fi per dire no a medici di base assunti dalle regioni. Battistoni sottolinea il gran lavoro della Marcozzi nel fermano dove con un incremento record di iscritti (circa 1000) e i volti di molti politici, ex civici (anche elpidiensi) presenti nelle prime file, confermano la massiccia campagna di adesioni. Chiude Tajani: "Siamo una forza alla quale vi potete rivolgere sapendo che, comunque, cercherà di darvi una risposta, di qualunque tipo essa sia".

Tanti i temi che tocca in un intervento articolato a 360 gradi: "Dopo aver parlato con il mondo produttivo e il territorio, abbiamo presentato, e credo sia la prima volta che un partito lo fa, un piano di politica industriale italiana ed europea". Parla di commercio internazionale, di sostegni e tutele per aziende che operano in Russia, si dice poco preoccupato per l’ipotesi dazi americani e che si stanno esplorando nuovi mercati. Ancora: "Lavoreremo sulla decontribuzione e sulla Zes: ho già parlato col Commissario Fitto per vedere se si riesce ad avere via libera anche da Bruxelles. L’abbiamo spuntata sulla non presenza di revisori dei conti del Mef nelle aziende che ricevono finanziamenti dallo Stato". Applausi.

Marisa Colibazzi