Tamara Mariani alla guida del pronto soccorso

Avrà una guida al femminile il pronto soccorso di Fermo, sarà Tamara Mariani il nuovo primario chiamato a gestire quella che è di fatto la porta di accesso dell’ospedale Murri di Fermo. La nomina dopo la selezione pubblica, indetta dall’Ast Fermo, per l’individuazione del nuovo direttore della Uoc della Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza svoltasi lo scorso 8 ottobre. Originaria di Tocco di Casauria (Pescara) laureatasi nel 2006 in Medicina e Chirurgia, con votazione 110/110 e lode, e specializzata in Geriatria nel 2011 con voto di 50/50 e lode all’Università di Perugia, la dottoressa Mariani ha lavorato all’ospedale di Pescara e, successivamente, è stata dirigente medico in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’Ausl di Ferrara con attività al Pronto Soccorso, all’Obi e al 118 extraospedaliero presso l’Ospedale del Delta, Lagosanto e Comacchio (Ferrara).

Nel 2014 ha assunto l’incarico di dirigente medico in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza all’Ast di Macerata, prima all’ospedale di Macerata e poi, nel dicembre del 2015, presso la Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche dove presto ancora servizio. Dal 2018 ricopre l’incarico di natura professionale di tipo IP4 "Emergenze traumatologiche-Peimaf" occupandosi di predisposizione ed attuazione pratica del Peimaf (Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso Feriti) dell’Ast Macerata contribuendo anche alla stesura del percorso di Pdta Trauma Maggiore, in collaborazione con i colleghi del Trauma Center di Torrette, ad Ancona. La dr.ssa Mariani è anche un medico esperto nel settore delle maxi-emergenze. Ha infatti maturato una consolidata esperienza professionale nel campo, appunto, delle maxi-emergenze, intra ed extraospedaliere, in ambito sia nazionale che internazionale.

Vanta numerosi corsi di formazione, in qualità di docente, su argomenti come Maxi-emergenza Pre-ospedaliera AV3, Maxi-emergenza ospedaliera-Peimaf, Triage in Pronto Soccorso. Dal 2013 è socio volontario ed attuale componente del direttivo dell’Ares (Associazione regionale Emergenza Sanitaria), con la quale, in collaborazione con il Dipartimento Regionale e Nazionale della Protezione Civile, ha acquisito ulteriore esperienza nel campo delle maxi-emergenze, partecipando a missioni umanitarie sia in Italia che all’estero, o alla gestione di problematiche sanitarie in occasione di particolari manifestazioni a grande affluenza di partecipanti o pubblico. Un curriculum di tutto rispetto per una delle sfide più importanti, quella di gestire un settore delicato, dove i medici scarseggiano, dove si riversa anche il disagio sociale, dove si gioca la percezione che il pubblico ha della sanità.