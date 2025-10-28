Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Fermo
28 ott 2025
28 ott 2025
ANGELICA MALVATANI
Cronaca
Tamara Mariani alla guida del pronto soccorso

E’ arrivata la nomina del nuovo primario del Murri, gia dirigente a Ferrara e Macerata. Esperta nel settore delle maxi-emergenze .

Avrà una guida al femminile il pronto soccorso di Fermo, sarà Tamara Mariani il nuovo primario chiamato a gestire quella che è di fatto la porta di accesso dell’ospedale Murri di Fermo. La nomina dopo la selezione pubblica, indetta dall’Ast Fermo, per l’individuazione del nuovo direttore della Uoc della Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza svoltasi lo scorso 8 ottobre. Originaria di Tocco di Casauria (Pescara) laureatasi nel 2006 in Medicina e Chirurgia, con votazione 110/110 e lode, e specializzata in Geriatria nel 2011 con voto di 50/50 e lode all’Università di Perugia, la dottoressa Mariani ha lavorato all’ospedale di Pescara e, successivamente, è stata dirigente medico in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’Ausl di Ferrara con attività al Pronto Soccorso, all’Obi e al 118 extraospedaliero presso l’Ospedale del Delta, Lagosanto e Comacchio (Ferrara).

Nel 2014 ha assunto l’incarico di dirigente medico in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza all’Ast di Macerata, prima all’ospedale di Macerata e poi, nel dicembre del 2015, presso la Struttura Ospedaliera di Civitanova Marche dove presto ancora servizio. Dal 2018 ricopre l’incarico di natura professionale di tipo IP4 "Emergenze traumatologiche-Peimaf" occupandosi di predisposizione ed attuazione pratica del Peimaf (Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso Feriti) dell’Ast Macerata contribuendo anche alla stesura del percorso di Pdta Trauma Maggiore, in collaborazione con i colleghi del Trauma Center di Torrette, ad Ancona. La dr.ssa Mariani è anche un medico esperto nel settore delle maxi-emergenze. Ha infatti maturato una consolidata esperienza professionale nel campo, appunto, delle maxi-emergenze, intra ed extraospedaliere, in ambito sia nazionale che internazionale.

Vanta numerosi corsi di formazione, in qualità di docente, su argomenti come Maxi-emergenza Pre-ospedaliera AV3, Maxi-emergenza ospedaliera-Peimaf, Triage in Pronto Soccorso. Dal 2013 è socio volontario ed attuale componente del direttivo dell’Ares (Associazione regionale Emergenza Sanitaria), con la quale, in collaborazione con il Dipartimento Regionale e Nazionale della Protezione Civile, ha acquisito ulteriore esperienza nel campo delle maxi-emergenze, partecipando a missioni umanitarie sia in Italia che all’estero, o alla gestione di problematiche sanitarie in occasione di particolari manifestazioni a grande affluenza di partecipanti o pubblico. Un curriculum di tutto rispetto per una delle sfide più importanti, quella di gestire un settore delicato, dove i medici scarseggiano, dove si riversa anche il disagio sociale, dove si gioca la percezione che il pubblico ha della sanità.

