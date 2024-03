Tamerici, Amurri: "Perché non lasciarle lì?"

"Evidentissimo sarebbe lo smarrimento del sindaco perché, a cantiere aperto e ad un mese dalla Pasqua, non sa ancora la fine che faranno le tamerici". Belle, monumentali e di un certo fascino sono le 59 tamerici del filare lungo un chilometro circa sito sul lungomare sud. Queste essenze arboree sono argomento di accesi dibattiti e motivo di tante polemiche da quando l’amministrazione ha deciso di disfarsene spostandole altrove o abbattendole.

Cosa avranno mai fatto di male per meritare un tale trattamento? Non è dato saperlo né si conoscono i veri motivi della loro condanna contro la quale ha alzato le barricate la grande maggioranza dei sangiorgesi e dei turisti. Con la loro presenza ornano e caratterizzano un intero quartiere. La curiosità è che sul loro stato di salute vengono effettuati reiterati controlli. Per amore e riconoscenza verso esse che da oltre 50 anni hanno contribuito a rendere più accogliente la città? Molto improbabile.

Il segretario della sezione cittadina del Pd, Michele Amurri, interviene avanzando un sospetto: "Un controllo sulle condizioni delle tamerici è stato eseguito l’anno scorso, un altro circa un mese fa dal settore forestazione della Regione, un terzo annunciato in questi giorni dal sindaco. L’impressione è che si vada alla ricerca di alibi a giustificare l’avvio delle seghe per fare delle tamerici legna da ardere tentando di non assumersene direttamente le responsabilità. L’eliminazione delle tamerici – insinua polemicamente Amurri – significa togliere l’ultimo ostacolo alla creazione di una manciata di parcheggi di chi vuole mantenere il consenso a costo zero".

"In ogni modo – continua il dem – il sindaco mostra di stare attraversando un peridio di smarrimento perché a cantiere aperto ed a un mese dalla Pasqua non sa ancora quale fine faranno le tamerici, pur essendo di sua competenza".

Da ultimo il segretario Pd rileva che la domanda "spostare o abbattere" è pretestuosa perché il sindaco si è reso conto che lo spostamento è molto complesso, costoso e rischioso per la vita delle piante. Da qui la necessità da parte sua di parare i contraccolpi anche politici all’abbattimento. Amurri conclude facendo una proposta: "Perché non viene presa in considerazione l’opzione di mantenerle le piante dove si trovano da oltre 50 anni? L’operazione è a costo zero, il plauso popolare sicuro, le tamerici avrebbero le cure più appropriate che allungherebbero la vita di essenze che caratterizzano Porto San Giorgio come un marchio". Un’azione sensata, poi, sarebbe mantenere lì il filare e spostare i parcheggi lato est.

Silvio Sebastiani