Tamerici, è scontro in consiglio comunale

Perché così tanto interesse rivolto alle 60 tamerici che formano il filare spartitraffico sul lungomare sud? Mistero! Il sindaco Valerio Vesprini non l’ha svelato neppure nella seduta consiliare di martedì limitandosi a dire che verranno spostate di tre metri sullo stesso sedime. A quale scopo? Non si sa anche perché quello più probabile, la creazione cioè di nuovi parcheggi, viene negato: "In amministrazione nessuno ha mai parlato di abbattimento bensì solo di spostamento di tamerici e le critiche dell’opposizione servono per attaccare politicamente l’amministrazione e non per difendere le piante". Parola di Andrea Rogante, consigliere di maggioranza intervenuto nel dibattito sviluppandosi in Consiglio sulla mozione dei consiglieri di minoranza. La maggioranza è apparsa un po’ in difficoltà forse perché al suo interno potrebbe non esserci unanime condivisione su come affrontare la questione delle tamarici.

Nel corso della seduta consiliare il primo cittadino ha avvertito la necessità di sottolineare che, quando si fa parte di una maggioranze, se ne debbono accettare le scelte pur non condividendole. Inoltre, sfruttando l’incoerenza dell’opposizione perché con la mozione asserisce che le tamerici debbano restare dove sono, ma che possono pure essere spostate. Significativo anche il passaggio del consigliere Andrea Susino: rivolto ad alcuni ambientalisti presenti in sala ha detto che non ci si deve fossilizzare sul numero delle piante da spostare o meno, magari per trovare un accordo. L’amministrazione comunale ha fatto eseguire una perizia sulle 60 tamerici, di cui solo 6 sono risultate malate, ed ipotizzato di spostarne 25, ma ancora non ha deciso che fare delle restanti. Secondo una recente nota dell’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua, tutte le tamerici verranno spostate. Ma in consiglio non si è potuto averne conferma poiché l’assessore era assente dicono sia andato a vedere la partita del Milan.

La mozione, non ammessa a votazione, è stata illustrata dai consiglieri di minoranza: Catia Ciabattoni “Le tamerici restino al loro posto e i parcheggi si trovino altrove”; Elisabetta Baldassarri: "Il voto sulla mozione avrebbe garantito maggiore assunzione di responsabilità". Christian De Luna: "Non intervenendo sulle tamerici si potevano realizzare i parchi sul lungomare". Per la maggioranza hanno preso la parola Giuseppe Maccarrone: "La mozione ostacola il progetto del lungomare"; Alberto Giammarini: "Tanto rumore per nulla". Valeria Fermani e Caterina Donati. L’ex sindaco Nicola Loira ribadendo la richiesta della messa a votazione della mozione ha detto: "Le tamerici hanno caratterizzato per decine di anni la nostra città, il nostro territorio. Qui non si tratta di spostare 1, 2 o3 piante bensì, senza alcuna giustificazione, un intero filare storico e di natura monumentale aprendo una ferita insanabile sul territorio di Porto San Giorgio".

Silvio Sebastiani