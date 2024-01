Tamerici, il sindaco: "Ricostruzioni fumose"

Alla lettera-appello che le associazioni hanno rivolto al sindaco Valerio Vesprini affinché recedesse dall’intento di attuare il progetto di spostamento delle Tamerici da ovest ad est del lungomare, replicano i consiglieri di maggioranza con una nota stampa dai toni molto duri: "Fumose e prive di ogni fondamento le parole delle associazioni ambientaliste. Non è stato registrato alcun catastrofico stravolgimento. Nessuna incertezza quindi e nessun rischio di perdere i finanziamenti".

Insomma a loro dire tutto procede nel migliore dei modi, il progetto verrà eseguito come da programma, quindi con la traslazione delle tamerici e non c’è nessun rischio di perdere il finanziamento relativo alla riqualificazione del lungomare per l’eventuale mancato rispetto della tempistica o del principio informatore del finanziamento stesso finalizzato alla cura dell’ambiente e della mobilità dolce".

Quindi, per sottolineare l’attenzione con cui l’amministrazione starebbe seguendo i lavori i consiglieri informano che "nell’ufficio tecnico, si è tenuto un incontro voluto dal Comune con l’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione del lungomare Gramsci sud. Il confronto è stato richiesto per verificare lo stato delle opere ed effettuare valutazioni sugli interventi in corso. L’amministrazione ha sollecitato una giusta accelerazione per evitare ritardi da parte della ditta appaltatrice. All’incontro hanno partecipato i referenti del consorzio idrico i quali non hanno manifestato nessuna criticità in fase di demolizione del vecchio marciapiede relativa ai sotto servizi: "Anzi – evidenziano, cogliendo l’occasione, sono stati programmati lavori di manutenzione e la realizzazione di nuovi allacci".

Silvio Sebastiani