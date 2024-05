Tamerici, la minoranza chiede spiegazioni

Quale la volontà dell’amministrazione comunale in ordine sia alla tempistica per la conclusione della prima parte dei lavori di rifacimento del lungomare sud sia per ciò che riguarda l’abbattimento del filare delle tamerici. Sono i temi che vengono posti al sindaco Valerio Vesprini con un’interrogazione sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, In effetti quale ia su tali questioni l’intenzione dell’amministrazione non è dato saperlo e si naviga nell’indeterminatezza più assoluta in attesa di vedere come andrà a finire. I consiglieri di minoranza con l’interrogazione tentano di aprire una finestra di dialogo con la maggioranza per farla recedere se possibile dall’eventuale decisione di mettere in azione le motoseghe. In merito alle tamerici i consiglieri di minoranza dopo aver premesso che gli ambientalisti hanno presentato di recente un’equilibrata ipotesi di soluzione e che il progetto definitivo prevedeva il trapianto delle Tamerici considerate sane mentre quello in fase di attuazione ne prevede il totale abbattimento con l’interrogazione chiedono al sindaco: "se sia possibile un confronto sul progetto degli ambientalisti all’interno della Commissione Consiliare competente; in caso contrario e di diniego si intende conoscere, ai fini della massima trasparenza e per il traffico chiarezza dell’azione amministrativa e ai fini del legittimo esercizio dei nostri compiti istituzionali, quale sia la decisione finale in ordine alla destinazione del filare attuale delle tamerici e della sottostante area a parcheggio! Da ultimo quale ia in ipotesi la data presunta per il ventilato abbattimento di quelle piante Per ciò che concerne l’ipotesi di soluzione prospettata dagli ambientalisti, la stessa consiste nel lasciare al suo posto il filare delle tamerici, laddove si trova da più di 50 anni e piantare un filare di alberelli nella sede creata allo scopo ad est da quello delle stesse tamerici. In tal modo verrebbe a formarsi uno spazio tra i due filari, una corsia di servizio e turistico ricreativa, dedicata al carico-scarico di piccole merci, Questo ad est dell’attuale filare mentre ad ovest si può realizzare una sola fila di parcheggi creando più spazio per i marciapiedi e per il traffico. E’ chiaro che l’ultima parola anche per la sorte delle tamerici spetta al sindaco il quale è consapevole che qualunque essa sia potrà contare sull’incondizionato supporto di una maggioranza fedele come la come benemerita.

Silvio Sebastiani