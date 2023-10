Tampona un’auto e scappa: moldavo andrà a processo

Alla guida della sua auto aveva tamponato una vettura con a bordo due anziani ed era fuggito. Non era sfuggito, però, alle ricerche avviate dai carabinieri che, dopo averlo identificato, avevano scoperto avere la patente sospesa e l’auto sotto sequestro. Per questo motivo un 30enne moldavo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per i reati di fuga in caso di incidente con danni a persone e omissione di soccorso. I fatti risalgono al novembre scorso quando, nottetempo, i militari della stazione di Sant’Elpidio a Mare, a seguito degli accertamenti avviati in occasione di un incidente stradale sul quale erano intervenuti, avevano denunciato l’extracomunitario alla competente autorità giudiziaria. Il giovane straniero aveva infatti tamponato un’utilitaria con a bordo una coppia di anziani del posto per poi darsi alla fuga. Nella circostanza, entrambi i coniugi avevano subito contusioni ed erano stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Sant’Elpidio a Mare per le cure del caso. Ulteriori accertamenti condotti dai carabinieri avevano consentito di appurare che il 30enne moldavo aveva la patente sospesa ed il veicolo in suo uso era già sottoposto a sequestro amministrativo.