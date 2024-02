Tamponamento a catena tra 4 auto

Paura per un tamponamento a catena tra quattro auto, ma fortunatamente nessun ferito. L’incidente poco dopo le 12 di ieri, in via delle Pace, quando nei presi del teatro delle Api un automobilista ha perso il controllo della vettura, finendo per urtare una vettura in sosta che, a sua volta, ha scatenato una carambola che ha coinvolto altri due veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fermo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, e gli uomini della polizia municipale che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell’incidente. Qualche disagio per il traffico, ma una volta ultimati i rilievi, i veicoli sono stati rimossi e tutto è tornato alla normalità.