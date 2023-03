Tamponamento e traffico in tilt all’ora di punta

Traffico in tilt lungo via Verdi per un tamponamento avvenuto intorno alle ore 12 nella via a senso unico antistante la piazza della stazione. Automobilisti costretti a manovre azzardate, ripercorrendo la strada in retromarcia e controsenso, con difficoltà e rischio per i pedoni e commercianti che si sono ritrovati con la strada bloccata. Gli stessi residenti hanno cercato di direzionare il traffico e liberare la strada in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi del caso e rimozione delle autovetture coinvolte.