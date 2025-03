Tamponamento fra tre auto e lunghe code in A14

Tre persone ferite e code chilometriche a seguito di un tamponamento fra tre auto accaduto intorno alle 10,45 di ieri sulla corsia nord dell’autostrada A14 tra, Grottammare e Pedaso, poco prima dell’area di servizio Piceno Est. In una fase di rallentamento, si sono tamponate una Peugeot 2008, una Toyota Rav ibrida e un’Alfa Romeo. Tre passeggeri sono rimasti contusi e sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto in codice verde, per accertamenti, con l’impiego delle ambulanze della potes-118 e della croce verde della Valdaso. La carreggiata nord è stata chiusa al transito, poiché i mezzi coinvolti nel sinistro avevano invaso entrambe le corsie ed è stata riaperta pochi minuti prima di mezzogiorno, ma c’è voluto tempo per smaltire i chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e le pattuglie della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio per i rilievi di legge e regolare la viabilità. All’opera anche uomini e mezzi della società autostrade per il ripristino della carreggiata interessata da detriti. La normalità è tornata intorno a mezzogiorno e mezzo.