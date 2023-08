Tamponamento sulla Statale Feriti due ragazzi: uno a Torrette

Un giovane di 23 anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona e una ragazza di 33 al pronto soccorso del Murri di Fermo, a seguito dei traumi riportati da entrambi in un incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo la Statale Adriatica a confine tra Altidona e Marina Palmense. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30, quando i due conducenti stavano viaggiando in direzione sud e sono entrati in violenta collisione da tamponamento. Ad avere la peggio nello scontro, il 23enne residente ad Altidona, per il quale è stato disposto il trasferimento al Torrette di Ancona in eliambulanza. Meno preoccupanti sono apparse le condizioni della 33enne residente a Sant’Elpidio a Mare, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo. Sul posto sono intervenuti: il personale del 118, della Croce Verde Valdaso e Croce Verde di Fermo, oltre alla polizia stradale intervenuta per i rilievi del caso.

Paola Pieragostini