Tante conferme, sarà un’estate di manifestazioni

Balli, musica, giochi spettacoli animazioni per grandi e piccini: la città di Porto San Giorgio questa estate si trasforma in un grande villaggio turistico per ciò che riguarda le iniziative di accoglienza: "Ce ne sarà almeno una al giorno per tutta l’estate" assicura l’assessore al turismo, Giampiero Marcattili, il quale preannuncia la presentazione del cartellone per la settimana prossima, anticipando le date di svolgimento di alcuni eventi tradizionali "Pro Loco in Festa" dal 5 al 7 luglio, "la Notte Rosa" il 27 luglio, "il festival del mare" dal 10 al 18 agosto, il concerto di una cantante famosa il 23 agosto. Si comincia il 23 giugno con l’inaugurazione di "Porto San Giorgio Village" e si chiude il 2 settembre con la Festa dello Sport. "Porto San Giorgio village" è un ampliamento a tutta la città dell’iniziativa "Urban Village" elaborata dall’associazione degli albergatori Ataf e che l’amministrazione comunale ha fatto propria, dando il benestare per la sua attuazione e concesso il patrocinio, un contributo e l’utilizzo di spazi pubblici, accogliendo le richiesta dell’Ataf in tal senso. L’amministrazione comunale ha operato così nella considerazione che il sostegno a tutte quelle iniziative, che possano contribuire ad animare e caratterizzare l’attrazione turistico commerciale della città, rappresenta uno degli obiettivi strategici degli assessorati al commercio e turismo, cultura e sport anche per le ricadute positive a favore delle imprese commerciali ed artigianali locali. Ha dato altresì atto che il progetto sarà coordinato dall’Ataf e che il programma per l’intera stagione estiva, dal 23 giugno al 2 settembre interessa in particolare gli operatori commerciali del lungomare sud ed è così struttrato: le attività, con intrattenimenti guidati dagli animatori inizieranno la mattina in spiaggia (servizi di acquagym) risveglio muscolare, intrattenimenti per bambini, giochi e così via, con un target che cambierà con il passare delle ore, fino agli eventi serali in cui sono previsti spettacoli e musica, con una serata a settimana caratterizzata dalla presenza di band con artisti locali che suoneranno dal vivo; l’esonero pagamento del Canone unico patrimoniale per occupazione suolo pubblico della Piazzetta Mosaico per il ballo e musica dal vivo, per il posizionamento di un palco 6mtx6, di una casetta in legno e n. 70 sedie; l’utilizzo di due casette mobili posizionate nel vecchio mercato ittico; autorizzazione a svolgere attività di animazione in spiaggia anche con la musica per tutto il periodo estivo.

Silvio Sebastiani