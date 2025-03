"Tante difficoltà che scoraggiano"

"Le difficoltà in agricoltura sono tante da scoraggiare

a livello emotivo ed economico – dice Simone Concetti, dell’azienda valdasina, ‘Bruno e Sergio Concetti’ – al punto che dopo trent’anni di coltivazione di fragole, quest’anno abbiamo deciso di non fare la produzione. Il ritiro dei fitofarmaci è un problema che si aggiunge ai tanti altri che insieme vanno ad incidere in maniera esagerata sui costi di produzione. Incrementi che non si possono ammortizzare sul prodotto finale che si scontra con la concorrenza sleale di chi produce senza disciplinari. Mi sono sempre rapportato con ottimismo ai cambiamenti del settore agricolo, ma in questo periodo non riesco ad essere positivo".