Tanti bambini alla scoperta della musica

di Nadir Tomassetti

Musica per tutti a villa Baruchello, dal 24 al 29 luglio, con il ricco programma dell’ottava edizione del festival "Archi in Villa Baruchello", patrocinato dal Comune di Porto Sant’Elpidio, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Carifermo, main sponsor Cna e Camera di commercio delle Marche. Chetty Moretti, ideatrice del festival, ne ribadisce la mission. "La musica è un volano per la crescita degli individui e della città con un forte valore culturale, sociale e turistico – spiega –. In questi otto anni abbiamo avuto una bella risposta da parte del territorio e non solo". Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di "Musica in gioco", che propongono attività rivolte a diverse fasce di età e non richiedono la conoscenza di uno strumento: "Primi passi in musica", rivolto ai bambini di 2-4 anni accompagnati dai genitori e condotto da Alessandra Petrini; "A spasso con Gianni", a cura di Martina Quadraroli, è dedicato ai bambini di 5-6 anni. Per la fascia 7-11 anni ci sono ben quattro laboratori musicali in cui sperimentare aspetti ritmici, melodici, fino a incontrare le storie e la musica dell’opera: sono "CicaCicaBoom", affidato a Elisa Ercoli, "Cento Note nello Zaino" e "Fantasmi all’opera" con Stefano Rocchetti, "Filastrock" con Martina Quadraroli.

Ai giovani musicisti è riservata un’altra occasione di formazione e divertimento con la musica d’insieme del maestro Luca Mengoni e la sua speciale Young Orchestra. Previsti pomeriggi per una prima conoscenza di strumenti musicali con Elisa Cimadamore e Letizia Illuminati. Il maestro Stefano Rocchetti e la coordinatrice Wais Ripa caldeggiano la partecipazione di insegnanti ed educatori ai due corsi dedicati alla didattica, il 26 e il 27 luglio, "Paesaggi Sonori" con Antonella Astolfi e Vincenzo Ciotola e "L’ascolto" con Rocchetti. All’intenso calendario di luglio si aggiungono le quattro masterclass di agosto: clarinetto con il maestro Riccardo Crocilla, archi e musica da camera con la prof Dora Bratchkova e il Rasumowski Quartett, pianoforte con la prof Silvia Limongelli e il prof Marco Rapattoni, canto lirico con il maestro Danilo Formaggia. "Apprezzo molto la rassegna – aggiunge il sindaco Massimiliano Ciarpella –. Questa amministrazione la sosterrà convintamente, riconoscendo al festival la capacità di rendere attrattiva Porto Sant’Elpidio attraverso la cultura". L’assessore Elisa Torresi sottolinea la peculiarità dell’iniziativa del fare musica per tutti. L’organizzatrice Moretti precisa poi che i corsi e alcune masterclass si svolgeranno a Villa Baruchello, mentre altri eventi interesseranno territori vicini come Monterubbiano e Sant’Elpidio a Mare.