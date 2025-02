"Tanti clienti vecchi e nuovi"

Dopo due anni (e quattro collezioni) in cui aveva optato per lo show room lasciando lo stand nei padiglioni di Rho-Milano, quest’anno Gianluca Tombolini, del calzaturificio Fru.it, ha deciso di tornare al Micam.

Tombolini, questo ritorno alla fiera di MIlano è stata una scelta azzeccata?

"Sì, visti i riscontri avuti fin dal primo giorno della fiera internazionale delle calzature. Il ritorno al Micam di questa azienda elpidiense fondata dal 1973, produttrice di calzature da donna di fascia medio alta, è stato il frutto di una decisione ponderata".

Come vi siete mossi?

"Nello show room lavoravamo principalmente su appuntamento con buyer che erano già nostri clienti. Il fatto è che, in questo modo, perdevamo la possibilità di farci notare e di intercettare nuovi buyer e possibili nuovi mercati, come invece possiamo fare stando in fiera" il commento di Tombolini".

Clienti vecchi e nuovi?

"Lo stand affollato di clienti conosciuti, di alcuni rivisti con piacere e di altri nuovi che si sono affacciati per vedere le collezioni, è stato la riprova della bontà di questo rientro. Riguardo la collezione proposta, in minima percentuale era caratterizzata da prodotti iconici dello stile Fru.it, mentre il grosso era improntato alla novità".

E per quanto riguarda i mercaticosa può dirci?

"I russi si confermano grandi estimatori della scarpa italiana, la cercano e la apprezzano. Così come gli ucraini. Poi i francesi, i tedeschi e in misura molto minore gli italiani".

m.c.