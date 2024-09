Tanti laboratori per ragazzi e genitori

Promosso dall’Ambito sociale territoriale 24 in collaborazione con l’Unione montana dei Sibillini, a settembre sono stati organizzati dei corsi per famiglie, insegnanti e formatori. Il progetto che ha preso il nome ‘Il Girotondo’, è rivolto a genitori e figli, nonni, bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, ma anche a insegnanti: corsi di cucina, lezioni dedicate ai giochi tradizionali fatti dai nonni, supporto genitoriale per giovani coppie. Nei prossimi appuntamenti ci sono Il 18 settembre ad Amandola laboratorio d’arte: uso del colore e delle varie tecniche presso la Casa del Parco a partire dalle 10; il 19 settembre ad Amandola e Comunanza sarà affrontato il tema della sessualità nel confronto fra genitori e ragazzi; sempre il 19 settembre ad Amandola si affronterà il tema ‘Essere neo genitori oggi’. Il 21 settembre ad Amandola ‘Villaggio per Crescere’ attività di gioco con materiali di riciclo; sempre il 21 a Santa Vittoria corso di ‘Giochi Tradizionali’ per bambini da 0 a 3 anni che conosceranno i fascino dei giochi dei loro nonni. Il 28 settembre ad Amandola si ripeterà il corso di ‘Giochi Tradizionali’. Il 29 settembre a Santa Vittoria in Matenano si terrà ‘A regola d’arte’. Info 389-1039919.