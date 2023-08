"Tanti stranieri, i turisti spendono meno"

Flusso turistico molto contenuto rispetto agli scorsi anni a Porto Sant’Elpidio, con la città che fatica a tornare ai livelli del periodo post pandemia. Nonostante ciò, arriva gente dal nord d’Italia, c’è un modesto aumento di turisti stranieri, diventati ormai l’ambito target primario per il turismo locale. Molto gettonati i tre villaggi turistici, faticano un po’ altre forme di ricettività. E’ stata registrata una significativa riduzione dei consumi: meno giornate passate negli chalet, meno consumazioni nei bar, ristoranti frequentati sì, ma con ordinazioni più contenute. Tutto ciò è la conseguenza di vari fattori tra i quali, certamente, figurano il maltempo, il caro vita che i turisti cercano di coniugare con la voglia di vacanza. Sono gli stessi operatori a evidenziare questi segnali: "Parcheggi semivuoti, magazzini di grossisti pieni di materie prime invendute che offrono a prezzi speciali. E se questo accade a inizio agosto, è chiaro che la cosa è preoccupante. Le strutture ricettive faticano a riempire le camere" dice Stefano Alessandrini (titolare Trattoria 37, lungomare sud). E poi c’è la ben nota carenza di personale: "Nel mio caso, sono costretto a contingentare le prenotazioni perché non ne ho sufficiente a offrire un servizio adeguato" aggiunge e, gettando uno sguardo alla città, "la nuova amministrazione sta lavorando bene riguardo il decoro, che è importante. Per il resto diamogli tempo e vediamo". "Con la spiaggia stiamo lavorando bene, finora soprattutto nel fine settimana mentre durante la settimana abbiamo molti clienti stagionali che disertano la spiaggia, preferendo anche loro venire nei week end” rileva Fiorenzo Talamonti (chalet Tropical, lungomare centro). "Cresce la presenza di turisti stranieri (belgi, francesi, inglesi e olandesi) ed extraregionali, in primis dall’Umbria e dal nord Italia. Le prospettive per agosto sono buone, anche per la ristorazione. Tuttavia, in generale, chi arriva dichiara di apprezzare la città per la tranquillità, gli spazi verdi e i servizi". "Registriamo una maggiore presenza di stranieri, soprattutto del nord Europa – rileva anche Ombretta Santandrea, (chalet La Playa de Cococciò, lungomare nord) – e, tempo permettendo, stiamo lavorando bene. Diciamo che, anno dopo anno, ci si sta rendendo sempre più conto che il turismo è il vero motore economico della città e, a quanto pare, la nuova amministrazione sta lavorando in questa direzione".

Lorenzo Perticarà