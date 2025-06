Tantissimi auguri di buon compleanno a Francesco Pierbattista

E’ stata una giornata da ricordare per celebrare il valore dell’amicizia. Infatti il 9 giugno è stata una giornata speciale per Francesco Pierbattista di Francavilla d’Ete che festeggiava i suoi 38 anni. Per questo i suoi amici e conoscenti hanno voluto affidare a queste pagine un messaggio di saluto: "L’amicizia è senza dubbio una delle cose più belle e importanti nella vita. E tu sei un gran esempio per tutti gli amici, sempre con il sorriso pronto, un giorno ogni anno da ricordare". Un modo per suggellare in maniera più forte i legami speciali e avere un ricordo in più di questa giornata. La redazione del Carlino Fermo si unisce agli auguri per Francesco.