"Tanto lavoro da fare per Altidona"

Giuliana Porrà, sindaco alla scadenza di primo mandato al Comune di Altidona, ufficializza la sua ricandidatura alla guida della città per il quinquennio 20232028. Lunga esperienza amministrativa la sua: vicesindaco nell’amministrazione Lanciotti dal 2013 al 2018, Porrà ha poi vinto le elezioni e oggi è pronta per la candidatura delle votazioni del 14 e 15 maggio per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.

Come è maturata questa scelta?

"Strada facendo, lavorando senza mai interrompere la progettualità amministrativa e soprattutto pensando ai tanti progetti in essere che è giusto portare a compimento dando continuità alla nostra programmazione". La lista è già pronta per la scadenza di presentazione del 15 aprile?

"Si. ‘Lista civica Altidona Attiva’ è composta da 12 candidati consiglieri di età compresa tra i 30 e 60 anni, che annoverano consiglieri uscenti e nomi nuovi alla politica altidonese, ognuno con le proprie vocazioni e talenti personali e professionali, ma tutti con la determinazione a dare del proprio per la nostra città". Nel suo mandato ha affrontato il grande tsunami dell’epidemia da Covid. Da sindaco come ha vissuto e cosa le ha insegnato quel periodo?

"È stata un’esperienza difficilissima sia per la responsabilità del ruolo pubblico e attento al rispetto delle regole imposte dal governo ai cittadini, sia per il fattore sociale emotivo che accomunava la comunità. Si sono aggiunte le inevitabili difficoltà pratiche legate all’attività amministrativa che tra mille ostacoli, non si è fermata. Cosa ci ha insegnato? La grande forza che si cela nel superare certi ostacoli e che diventa consapevolezza di nuovi impulsi, nuovi stimoli a fare meglio e di più".

Sono state realizzate opere pubbliche di rilievo e ottenuti riconoscimenti importanti. Tra le prime: lo spostamento delle scogliere con realizzazione di pista ciclabile e due rotatorie. Tra i riconoscimenti: la Bandiere Blu, Bandiera Verde, Comune Ciclabile, Sostenibile e Città che legge. Pensa di aver fatto un buon lavoro?

"So che abbiamo dato il massimo dell’impegno per la riqualificazione urbanistica, per il sociale, per incentivare la cultura della sostenibilità e per tutto ciò che riguarda la promozione della nostra città in termini di benessere dei residenti, accoglienza e attrattiva turistica, così come so che c’è ancora da fare in questo senso".

Da qui la sua ricandidatura?

"Sì. Ho sempre unito persone che come credono nella nostra Altidona come città di grandi potenzialità ancora da valorizzare per acquistare la centralità territoriale che merita".

Paola Pieragostini