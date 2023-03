Tanto lavoro e una vita per le opere

Alberta Fanini ha dedicato agli alunni della secondaria di primo grado di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria, spettacoli teatrali basati su opere di grandi autori, adattati alla drammatizzazione. L’intento di farci apprezzare la letteratura, è stato raggiunto con il teatro che accontenta tutti: chi ama recitare, chi scrivere parti, chi disegnare scenografie, chi dedicarsi ai costumi, chi al trucco, chi alle luci o ai suoni. Queste le opere messe in scena: nel 2013-2014 ‘Manzoni … non solo per secchioni’ un’ironica sintesi de ‘I promessi Sposi’; nel 2014-2015 ‘Fourteen T.V.T.B.’ storie d’amore a partire da ‘Romeo e Giulietta’; nello stesso anno ‘Mi s … Boccaccio dalle risate!’ messa in scena di alcune novelle del ‘Decameron’; nel 2015-2016 ‘Face off" una pièce contro il bullismo; nel 2017-2018 ‘Goldoni in prova’ adattamento di ‘Arlecchino servo di due padroni’; nel 2019-2020 ‘Come ti rovino l’Orlando furioso: istruzioni per l’uso’ e rivisitazione in ‘L’Orlando furioso itinerante’ per l’Open Day dell’Ite di Amandola; nel 2020-2021 ‘Risate Sibilline’ un video sulle leggende dei Sibillini. Con il terremoto del 2016 il teatro ‘La Fenice’ è risultato inagibile; l’Aula Magnaè servita come spazio scenico per le ultime rappresentazioni. Durante la malattia Alberta continuava a progettare e ci ha lasciato l’idea di un copione con ‘i mostri danteschi’ da rappresentare sul territorio dei Sibillini.

Classe III A