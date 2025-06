Tanto lavoro per il neo consiglio comunale

Il nuovo consiglio comunale si insedia il 24 giugno, alle ore 21,30, in Piazza Matteotti (la sala consiliare temporaneamente allestita all’ultimo piano del municipio sarebbe del tutto inadeguata ad accogliere la folla dell’occasione), ma la minoranza già scalpita, come testimonia la prima raffica di interrogazioni dell’ex candidato sindaco Rossano Orsili e Per Sem. Inevitabile che una delle prime richieste, la più urgente, riguardi una necessaria chiarezza sulla vicenda del finanziamento di 1,3 milioni di euro perso per la primaria di Cascinare. In campagna elettorale, tutti i candidati hanno parlato degli imminenti lavori in quella scuola e dei problemi relativi al trasferimento degli alunni e solo ora che le elezioni si sono compiute, si è appreso che quasi due mesi prima del voto, in Comune era arrivata la notizia dell’avvenuta revoca del finanziamento ma nessuno ne era al corrente o quantomeno, niente era trapelato. Orsili e i consiglieri di minoranza Roberto Greci e Massimiliano Doppieri chiedono al sindaco Gionata Calcinari in che data e a quale ufficio è stata notificata la comunicazione del Ministero sul mancato finanziamento; quando è stato informato il commissario prefettizio e quando il responsabile dell’ufficio ragioneria; chi ha compilato la pratica "che prevede la richiesta di finanziamento per rischio idrogeologico anziché rischio sismico e quale finalità è prevista nell’atto di giunta che approva il progetto inviato al Ministero; chi è il responsabile del procedimento che ha preparato la pratica e inviato la richiesta al ministero".

Per gli interroganti è "devastante la notizia della perdita del finanziamento" e ‘inquietante’ la tempistica con cui si è appresa la notizia, arrivando a parlare di omissione nel volerla riferire: "Perché solo ora emerge il problema considerando che la comunicazione è arrivata in Comune il 30 aprile? Chi conosceva la problematica e ha omesso di riferire?". Le altre interrogazioni riguardano le manutenzioni, per sapere quanti soldi sono stati inseriti, divisi per capitoli di spesa, nel bilancio di previsione approvato dal Commissario a febbraio e gli stati di avanzamento dei lavori finanziati col Pnrr. "Siamo consapevoli che queste informazioni appartengono a un periodo precedente all’insediamento di Calcinari, ma è opportuno conoscere lo stato dei lavori nel momento dell’insediamento della giunta e eventuali criticità che possono essere intervenute nei cantieri".

Marisa Colibazzi