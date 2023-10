Tarantelli: ipotesi ritorno in Corso Baccio

E se per la sede dell’Istituto professionale ‘Tarantelli’ si tornasse all’antico e si riconsiderasse un ritorno nella collocazione originaria, in pieno centro storico, una volta terminati i lavori di ristrutturazione (già finanziati e appaltati)? Stanno ragionando in questa direzione dirigenza del polo scolastico ‘Urbani’ (di cui il ‘Tarantelli’ è sede distaccata), Provincia di Fermo e amministrazione comunale, proprio alla luce dell’inizio dei lavori della sede in Corso Baccio, finalizzati alla ristrutturazione del palazzo, compresi i laboratori di cucina (al piano terra) che, in realtà, sono regolarmente funzionanti e utilizzati dagli studenti dell’enogastronomico. Come noto, infatti, l’istituto è stato trasferito nell’ex scuola calzaturieri, in via Prati, appena fuori il centro storico dove sono attivi gli indirizzi enogastronomico e socio sanitario (che, ipoteticamente, potrebbe restare in quella sede) con le classi che fanno la spola questa sede e quella storica per le attività laboratoriali. Una situazione scomoda, poco pratica che, negli ultimi anni, ha indotto scuola, Comune e Provincia a ragionare su possibili soluzioni che potessero superare questo stato di cose e dare più organicità alla logistica della scuola, rendendola anche più appetibile per nuovi iscritti. La proposta che finora sembrava la più gettonata prevedeva di destinare due piani del Palazzo Montalto Nannerini a laboratori e sala ricevimento (seppure piuttosto angusti) con l’auditorium (nella attigua chiesa di San Francesco) ma la necessità di trovare risorse per poter ultimare i lavori e adeguare gli spazi alle esigenze della scuola rischia di rallentare l’operazione.

Nel frattempo, ha preso corpo l’ipotesi di realizzare un edificio ex novo nell’area sottostante l’ufficio postale: è stato anche espletato un concorso di idee per avere un progetto di fattibilità su cui fare previsioni anche di costi. Ma, anche in questo caso, i tempi sarebbero fin troppo lunghi tra variante, progettazione, reperire fondi e realizzazione dell’opera. Ed è proprio il tempo il fattore discriminante per la decisione che dovrà essere presa. Proprio tenendo conto di tutti questi elementi, i ragionamenti tra scuola, Provincia e Comune sono tornati a concentrarsi sulla sede di Corso Baccio, che ha un suo valore storico, che offre ambienti adeguati e per la quale i lavori (finanziati con circa sei milioni di euro) sono imminenti.

Marisa Colibazzi