Tari, agevolazioni per le nuove attività

Nel consiglio comunale di domani sera (ore 20) si andrà all’approvazione di una modifica al regolamento Tari, introducendo agevolazioni rivolte a nuove attività commerciali. Sarà proposta una riduzione del 50%, di durata biennale, per le nuove attività al dettaglio con qualifica di esercizi di vicinato, che si insedieranno da gennaio 2024 alla fine del 2025. Un taglio ulteriore è previsto per favorire l’imprenditoria femminile e quella giovanile (18-35 anni) per le quali è prevista un’esenzione totale per il primo anno e un importo dimezzato per la seconda annualità. "Nel programma abbiamo previsto agevolazioni tributarie per favorire il tessuto economico e l’insediamento di nuove attività – commenta l’assessore al commercio Maria Laura Bracalente – e il provvedimento a cui ho lavorato con l’assessore al bilancio, Marco Traini, va in questa direzione. Ci riserviamo di ampliare l’arco temporale anche oltre il 2025 o estendere gli sgravi ad altre tipologie di imprese".?Per impresa femminile si intendono le attività aperte da società cooperative e società di persone con percentuale femminile di almeno il 60%, società di capitali con quote di donne di almeno i due terzi o imprese individuali gestite da donne.