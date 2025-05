Tari, De Luna: "Perché le tariffe non scendono?"

Con il voto contrario ma ininfluente dell’opposizione, il consiglio comunale di martedì scorso ha approvato il rendiconto dell’anno 2024 e le tariffe Tari per il 2025. Su relazione dell’assessore al bilancio Alessandra Pietracci, secondo cui tutto va très bien per l’amministrazione comunale con una gestione della cosa pubblica sana ed accorta cosa di cui renderebbe testimonianza lo stesso consuntivo 2024, con una gestione assolutamente positiva un forte investimento nel settore dei servizi sociali un ricco avanzo di amministrazione (1.866.900) la cui disponibilità permetterà l’avvio di varie progettualità e investimenti (strade, impianti sportivi, scuole, strutture comunali). L’assessore ha sottolineato in particolare l’incremento della spesa in conto capitale, reso possibile dalla capacità di intercettare fondi esterni. Un punto chiave è l’attenzione alle politiche sociali e alle fasce più deboli, con spesa in costante crescita, che supererà i 2 milioni di euro nel 2025.

Riguardo alla Tari per il 2025, le tariffe sono rimaste invariate rispetto all’anno scorso. È stato introdotto il bonus sociale Tari per nuclei familiari in disagio economico, finanziato tramite un contributo di 6 euro per utenza Il Consigliere di opposizione Christian De Luna è intervenuto. Pur prendendo atto dell’invarianza della Tari, ha ricordato l’aumento dell’anno scorso dovuto all’incendio dell’autoparco e ha chiesto perché le tariffe non diminuiscano, citando il risarcimento assicurativo (anche se successivamente è stato precisato che i soldi non sono ancora stati riscossi). Ha definito l’aumento di 6 euro una forma di ridistribuzione del reddito "zoppa", finanziata dai cittadini. Passando al rendiconto, ha criticato il rinnovo del servizio di rilevazione semaforica (T-red), richiamando posizioni passate di esponenti dell’attuale maggioranza che lo definivano negativamente. Ha sollevato il problema dei residui attivi molto elevati con anzianità superiore ai 5 anni e ha chiesto all’assessore se sia in corso un’attività di riscossione o se sia opportuno stralciare questi crediti per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità e aumentare l’avanzo libero utilizzabile. Infine, ha lamentato che una proposta di deliberazione della minoranza sulle modalità miste delle commissioni consiliari non sia stata messa all’ordine del giorno per mesi, suggerendo che ciò accada perché proviene dall’opposizione. Sulla questione della proposta e delle commissioni è poi seguito un dibattito tra i consiglieri. L’istituzione della consulta del porto, ultimo punto all’odg ha riscosso l’unanimità dei consensi.

Silvio Sebastiani