Tari e consulta porto,. Morese contro il Pd

"Chiarezza nelle scelte, operatività nei fatti e un progetto per il futuro di Porto San Giorgio": questi, secondo il consigliere della lista Si può Emanuele Morese, sono gli elementi caratterizzanti il metodo dell’amministrazione di cui sarebbe stata data testimonianza anche dal rendiconto del 2024 in sede della sua recente approvazione da parte del consiglio comunale. Sono considerazioni che Morese affida ad un comunicato. In particolare evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel sociale per il quale nel 2024 ha speso 1,8 milioni somma destinata ad arrivare a 2 milioni nel 2025. Anche per la Tari dice non ci sono stati aumenti come promesso e che i 6 euro in più nella bolletta derivano da una misura statale, il Bonus Sociale per le famiglie in difficoltà. Tutto quanto premesso, Morese passa a criticare l’opposizione perché "continua a porre domande tendenziose sul perché le tariffe non siano scese, in considerazione degli aumenti sostenuti dai cittadini per l’incendio all’autoparco del 2023".

Da qui la critica all’opposizione: "A chi, oggi, si straccia le vesti per presunte inefficienze, chiediamo: dove eravate quando, nei 10 anni di amministrazione Pd è ’sparito’ il certificato di prevenzione incendi (cpi) dell’impianto coinvolto nell’incendio che ha causato gli aumenti della tari? Da ultimo Morese cambia discorso riferendo che il Consiglio ha approvato l’istituzione della Consulta del porto, "che permetterà un confronto reale e costruttivo tra amministrazione e fruitori del porto. Ed in questo contesto – chiosa – appaiono fuori luogo le dichiarazioni dell’ex sindaco Loira, che invita l’amministrazione a "procedere speditamente" sulla questione porto. Ricordiamo a lui che è mancata una fideiussione da milioni di euro, a garanzia dei crediti che il Comune avrebbe dovuto riscuotere dal gestore del porto e che nel suo mandato non ha riscosso".