Tari e scuola, il Comune aiuta chi ha bisogno

Un’attenzione particolare a chi non ce la fa, alle situazioni di fragilità. È l’indicazione che ha sempre seguito l’assessore al bilancio Alberto Scarfini nel predisporre le misure di supporto alle famiglie più in difficoltà. In questi giorni ci sono diverse scadenze e possibilità, intanto per le famiglie che hanno i ragazzi a scuola e fanno fatica a comprare i libri c’è un decreto regionale che consente al comune di assegnare il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° grado (medie) e di 2° grado (superiori), residenti nel suo territorio. Una misura che si rivolge a nuclei familiari che presentino un valore ISEE 2023 di tutti i componenti del nucleo familiare, inferiore o uguale 10 mila e 700 euro, si può richiedere entro l’8 novembre prossimo. C’è invece tempo fino al 19 ottobre per inoltrare domanda per beneficiare del contributo per il pagamento della Tari 2023 per famiglie a basso reddito.

Un contributo che si conferma anche quest’anno, a beneficio di nuclei familiari residenti in città che si trovano in situazione di disagio sociale ed economico. Sulla home page del sito www.comune.fermo.it l’avviso ed il modello di domanda, per poter beneficiare dell’esonero dal pagamento della terza rata, l’Isee del nucleo familiare dovrà essere inferiore ai 19 mila euro e la famiglia dovrà essere residente in città. In tema di riduzione della Tari, l’amministrazione comunale in questi sette anni più volte è intervenuta proprio per situazioni di famiglie a basso reddito in particolare nel periodo dell’emergenza sanitaria. Conferma Scarfini: "Rinnoviamo questa misura importante, che va incontro a tanti nuclei familiari a basso reddito per i quali la tassa sui rifiuti sarebbe molto impegnativa. Inoltre possiamo sin da ora confermare anche per il 2023 la misura della riduzione della Tari per i nuclei familiari con figli universitari fuori sede".