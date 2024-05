Tari, il Comune aiuterà le famiglie

Si va verso l’istituzione di un fondo (di 5mila euro) per destinare contributi ad attività commerciali che abbiano subito furti e atti vandalici; verso un sostegno ai commercianti di piccolo dettaglio (5mila euro) per dotarsi di telecamere; verso un supporto (10mila euro) a progetti di vigilanza privata che vorranno predisporre commercianti e imprenditori. Sono alcuni passaggi di particolare rilevanza per gli operatori del commercio emersi nella seduta consiliare dell’altra sera, insieme ad alcune novità relative alle tariffe della Tari, i cui introiti devono coprire il 100% del costo del servizio di raccolta rifiuti. A tal proposito, è stato deliberato che l’aumento della Tari previsto per le utenze domestiche sarà completamente assorbito dal bilancio comunale, utilizzando 100mila euro dell’avanzo di amministrazione (che è circa 800mila euro) per cui la somma che resterà in carico alle famiglie resta invariata rispetto allo scorso anno. Non sarà così per le utenze non domestiche dove, invece, sono previsti aumenti ha precisato l’assessore al bilancio, Marco Traini che, a titolo esemplificativo e prendendo come unità di misura locali di 100mq, ha parlato di 80 euro annui in più per bar, ristoranti, pizzerie e simili e 8 euro in più per gli chalet. Sulla questione sicurezza, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha chiarito come saranno ripartiti i 20mila euro impegnati all’uopo. E allora, 5mila euro saranno destinati per un contributo da erogare alle attività commerciali che a partire da un periodo da definire (forse dall’estate scorsa) a oggi, hanno subito furti e atti vandalici: . Altri 5mila euro, per attività commerciali "soprattutto esercizi di vicinato e di piccolo dettaglio che vorranno dotarsi di telecamere a miglior tutela della propria attività". La parte più rilevante di questa posta di bilancio, 10mila euro, si riferisce infine, a "un supporto, un contributo che vogliamo dare per accompagnare il discorso sicurezza, in collaborazione con associazioni di categoria o di commercianti o consorzi tra imprenditori che vorranno presentare progetti di vigilanza privata. E’ un segnale di vicinanza che vorremo dare alle attività commerciali – ha concluso Ciarpella -, che vivono situazioni di difficoltà in termini di sicurezza".

Marisa Colibazzi