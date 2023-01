Tari scontata alle famiglie con figli che studiano all’università

Una misura utile e apprezzata da numerose famiglie che viene riproposta e che anche in questa annualità vede una platea di beneficiari allargata.

Infatti, il Comune di Fermo erogherà un contributo per il pagamento della Tari anno 2023 destinato alle famiglie con figli iscritti a corsi universitari o post diploma ITS (Istruzione Tecnica Superiore), IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) e dimoranti al di fuori del Comune di residenza. Lo ha deliberato la Giunta Comunale. A breve la pubblicazione del bando e dell’avviso per accedere al contributo economico, consistente nella riduzione della Tari 2023. "È un concreto sostegno economico – ha detto l’assessore al bilancio Alberto Scarfini – un contributo ai nuclei familiari con figli studenti universitari fuori sede o con studenti post diploma di corsi Its"