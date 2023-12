Tarlo asiatico del fusto, scatta il censimento per contrastare il parassita degli alberi

Sono 3mila (su 12mila nelle Marche) gli esemplari arborei del fermano censiti dall’Amap (Agenzia Marche Agricoltura e Pesca) al fine di adottare iniziative per contrastare l’espandersi del tarlo asiatico del fusto. Casi di alberi aggrediti dall’insetto infestante (non comporta problemi diretti per gli umani) sono stati individuati a Belmonte Piceno, Fermo, Falerone, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Montottone, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Ponzano di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare e Torre San Patrizio e, nella seconda metà dell’anno, sono stati accertati focolai anche a Servigliano e Monte Vidon Corrado. Per garantire la salvaguardia del patrimonio arboreo e tutelare le imprese florovivaistiche, l’Amap prevede la ripiantumazione di nuovi alberi non attaccabili dal tarlo, una volta abbattute e distrutte le piante ormai compromesse. Le essenze più soggette alla devastazione del tarlo asiatico sono aceri, pioppi, salici, ippocastani e olmi. L’abbattimento e la distruzione del legname infestato sono a carico del possessore, con oneri a suo carico. Per la prevenzione, la Regione ha stanziato 800mila euro per il 2022-23 e 1milione per il 202425.