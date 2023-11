"Tarlo asiatico, inizia la battaglia"

Il tarlo asiatico del fusto (nome scientifico Anoplophora glabripennis), continua ad imperversare nell’entroterra Fermano, nelle prossime settimane partirà una campagna di abbattimento gestita dall’Amap Marche per preservare il patrimonio arboreo del territorio. Il fenomeno era sorto nel 2013 con un focolaio sviluppato fra Magliano di Tenna e Montegiorgio, che purtroppo ha continuato ad espandersi. Questo insetto arrivato in Italia dall’estremo oriente, probabilmente sfruttando imballaggi di spedizioni commerciali, sopravvive all’interno degli alberi mangiandone il tronco fino a provocarne l’indebolimento e quindi la morte. Nei giorni scorsi i tanti danni provocati dal vento, con tronchi e alberi caduti in mezzo alle strade, sono stati provocati in parte anche da questo insetto che ha indebolito gli alberi. "Il fenomeno è iniziato nel 2013 – spiega Marco Rotoni, presidente dell’Amap – ma non è stato mai debellato completamento, oggi il focolaio ha assunto dimensioni importanti da Sant’Elpidio a Mare fino a oltre Servigliano. I nostri tecnici su segnalazione e per contatto diretto, hanno già individuato circa 2.000 alberi che dovranno essere abbattuti, ma questo numero è destinato a salire. All’inizio di dicembre e fino a marzo - aprile del 2024 invece si svolgerà la campagna di abbattimento degli alberi malati. L’obiettivo è salvare il patrimonio arboreo". Questo insetto è molto pericoloso, perché attaccata 15 differenti specie locali, in particolare Aceri e Ippocastani, portandoli alla morte, oltre 20 famiglie di latifoglie e sono inoltre note segnalazioni di colonizzazioni occasionali di conifere. Il modus operandi per debellare il tarlo è quello abbattere gli alberi malati all’interno dell’area del focolaio, e gli alberi che si trovano in un raggio di centro metri da quello malato per l’area fuori dal focolaio. Gli alberi tagliati, dovranno essere poi trasportati nei centri attrezzati per la cippatura e smaltimento. "La Regione attraverso fondi Psr - continua Rotoni – ha predisposto un finanziamento per questa procedura. Sono stati attivato due centri mobili di smaltimento a Falerone e Francavilla d’Ete. Oltre alle risorse interne invitiamo attività commerciali e privati a segnalarci la presenza di alberi malati da tarlo asiatico, in questo modo tutto l’interveto sarà a carico dell’Amap e gestito da tecnici specializzati. Stiamo parlando di salvare il patrimonio arboreo, ma anche di eliminate alberi pericolosi che possono cadere in mezzo alla strada, nel giardino di casa provocando danni o peggio ferire qualcuno".

Alessio Carassai