Tartaruga morta trovata abbandonata

Trovare una Caretta Caretta morta, non è purtroppo raro, tanto che le attività umane hanno messo in pericolo la sopravvivenza stessa di questa specie nei nostri mari. Lascia perplessi invece che la sua carcassa venga ritrovata in mezzo ai cespugli. La tartaruga di grandi dimensioni è stata trovata sabato sulla spiaggia di Campofilone. Al suo avvistamento è seguita la segnalazione alla guardia costiera, i cui uomini hanno effettuato il sopralluogo e avvolto la carcassa in un sacco nero sigillato con il nastro siglato ‘guardia costiera’. A distanza di due ore però, la carcassa è stata ritrovata nel verde, in un campo poco distante dal luogo del ritrovamento. Il fatto ha suscitato non poca perplessità in chi si è imbattuto nei poveri resti dell’animale.