Tassa di soggiorno, battaglia in Consiglio

Il giorno dopo il consiglio comunale in cui è stato approvato a maggioranza (col voto favorevole anche di Fi) l’aumento della tassa di soggiorno, la polemica politica tra Pd e Fd’I si infervora. A dare fuoco alle polveri, è il segretario Pd, Carlo Cognigni parlando di "repentino cambio di rotta dell’attuale amministrazione su un’imposta che, ai tempi venne definita ‘dannosa’ dagli allora consiglieri di minoranza Marcotulli e Balestrieri (ma Fd’I smentisce che quest’ultimo fosse in consiglio comunale all’epoca, ndr) e l’amministrazione Franchellucci tacciata come ‘incompetente in materia di turismo’ da Putzu". Il vero bersaglio di Cognigni e dell’ex sindaco Nazzareno Franchellucci, è Devis Alesi, presidente della Consulta del Turismo, presidente dei B&B del fermano, candidato con Fd’I pro Ciarpella: "Esulta dimostrando come, anche tra gli operatori, sia cambiata la percezione sulle opportunità che offre la tassa di soggiorno. Vogliamo credere che questa ‘redenzione’ sia dovuta a un ragionamento sui benefici per il comparto turistico e non solo su mere opportunità di colore politico. Non vorremmo che la Consulta, organo terzo e consultorio, diventi uno strumento di propaganda di una determinata parte politica". Rincara la dose Franchellucci: "La propaganda è una cosa, amministrare un’altra. Gli stessi che osteggiavano l’imposta con le strutture ricettive, oggi decidono di aumentare l’imposta per finanziare qualche festa in più. Oggi il presidente della super consulta del turismo, esponente di Fd’I, dopo essere stato il primo detrattore dell’imposta nel 2019, è addirittura colui che chiede di aumentarla". Replica Gioia Di Ridolfo (coordinatrice Fd’I e consigliere comunale) spostando il focus della discussione: "La grande differenza tra l’oggi e lo ieri sta nella volontà di lavorare in concertazione con tutti gli operatori. Il Pd mette in scena l’ennesimo teatrino, non fa un’opposizione costruttiva, tirando addirittura in ballo il presidente della Consulta al turismo solo perché candidato con Fd’I, dimenticandosi che la Consulta è formata da operatori turistici che non sono stati mai coinvolti nelle loro scelte. Noi abbiamo instaurato fin da subito un ottimo rapporto con loro ed è stata la Consulta a proporre l’aumento dell’imposta con la possibilità di destinare i proventi alla promozione, a proposte accettate dall’amministrazione. Gli operatori si fidano di chi amministra perché possono sapere come verranno spesi i soldi".

