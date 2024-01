Tassa di soggiorno, ipotesi rincaro

La consulta del turismo nasce come luogo di confronto, stimolo e proposte tra addetti ai lavori e amministratori comunali. E, fin dalla prima seduta operativa del nuovo organismo, i componenti hanno dimostrato di avere le idee chiare. A partire dall’uso delle risorse da destinare ad attività che abbiano una ricaduta turistica. Tradotto: i proventi della tassa di soggiorno. E’ stata avanzata la proposta di un social media team "che si occupi di creare contenuti, gestire le pagine social, il sito" specifica il presidente della Consulta, Devis Alesi. I costi potrebbero essere coperti dagli introiti della tassa di soggiorno (in bilancio sono previsti 65mila euro, ndr). Ma la Consulta (che ha pure nominato un vicepresidente, Daniele Gatti) ha puntato l’attenzione su quei proventi, proponendo all’amministrazione la garanzia di un uso mirato e specifico per quella tassa di scopo, attraverso iniziative da inserire in un accordo di scopo, appunto. E, se progetti e proposte richiedono somme superiori a quelle disponibili con l’attuale aliquota della tassa di soggiorno? Si è cominciato a ragionare sulla possibilità di una implementazione della tassa stessa, qualora ci fosse la necessità. "Metteremo sul piatto varie proposte con relative spese e qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, saremmo favorevoli a una implementazione della tassa di soggiorno" riferisce Alesi che, sul delicato argomento, preferisce procedere con cautela. Nella Consulta è emersa anche la consapevolezza che i benefici dell’uso esclusivo e garantito delle risorse provenienti dalla tassa di soggiorno per azioni di promozione e comunicazione mirate, ricadrebbero su tutta la città. Della contrarierà manifestata al tempo dell’introduzione del balzello non c’è stata traccia, sostituita da una sorta di accondiscendenza, "perché oggi la situazione è molto cambiata" la precisazione. Ma ci sono anche altri fattori, legati allo sviluppo turistico anche comprensoriale, che gettano una luce diversa, più benevolente, sull’opportunità di un eventuale aumento dell’imposta: "Pensiamo all’accordo tra Comuni per creare un brand della costa fermana – dice Alesi –, o, perché no, si potrebbe fissare una tassa di soggiorno unica per la costa fermana. Ne sono tanti i discorsi possibili da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione" e nel frattempo, si può anche valutare se rientrare o meno in Marca Fermana.

Marisa Colibazzi