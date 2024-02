Tassa di soggiorno. Porto Sant’Elpidio verso il raddoppio

I rumors e le indiscrezioni sul possibile aumento dell’imposta di soggiorno hanno trovato piena conferma nella riunione della Consulta per il turismo da dove, l’altra sera, è stata formalizzata la proposta all’amministrazione comunale di andare a un raddoppio dell’aliquota, passando da 0,50 a 1 euro, da applicare già dalla prossima estate, dal 1 giugno al 15 settembre (non più nei soli mesi di luglio e agosto come era stato finora). Un aumento che ha trovato d’accordo tutti i rappresentanti degli operatori dell’accoglienza, del commercio e delle associazioni di categoria che fanno parte della Consulta per il turismo e che è stata ben recepita dall’amministrazione comunale che ora dovrà procedere con le relative variazioni di bilancio, prevedendo l’aumento dell’imposta e il conseguente aumento degli introiti che passano dai 65mila euro attuali a entrate stimate in 150mila euro. Cosa è cambiato rispetto alla contrarietà e alle polemiche, accese e accalorate, con cui era stata accolta a suo tempo l’introduzione della tassa di soggiorno (in epoca del sindaco Pd, Nazareno Franchellucci)?

"Semplicemente – spiega per tutti il presidente Devis Alesi (presidente dei B&B del fermano) – abbiamo raggiunto un accordo di scopo con l’amministrazione comunale per la destinazione dei 150mila euro derivanti dalla tassa di soggiorno". Un accordo che, raccontato per sommi capi, prevede l’utilizzo di un’ampia parte dei proventi per due, tre eventi destagionalizzanti da aggiungere a quelli già programmati dall’amministrazione e tendenti a creare movimento in termini di presenze (non solo eventi mordi e fuggi, insomma); il potenziamento, con eventuale ristrutturazione, degli info point turistici; l’affidamento della gestione della piattaforma web turistica a una web agency (l’altra sera, era presente l’attuale gestore, l’Awd); la creazione di un social media team e, non ultima, l’attivazione di servizi per turisti e residenti (bus navetta, materiale promozionale e altro ancora). Un cambio di marcia non indifferente quello richiesto dal tessuto economico cittadino all’amministrazione del sindaco Massimiliano Ciarpella (presente all’incontro): "La Consulta crede nelle opportunità che potranno derivare da questa proposta di revisione della tassa di soggiorno e dall’uso concertato delle risorse a disposizione – conclude Alesi - in vista di una sempre più necessaria destagionalizzazione. Ci mettiamo tutti in gioco per questo".

Marisa Colibazzi