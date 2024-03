Tassa di soggiorno raddoppiata: c’è l’ok

Lo avevano messo in conto, gli amministratori, che l’aumento della tassa di soggiorno (da 0,50 a 1 euro) non sarebbe passato senza colpo ferire in consiglio comunale da parte della minoranza. Avevano messo in conto osservazioni critiche, in primis dell’ex sindaco Nazareno Franchellucci, verso chi lo aveva messo sulla graticola (nel 2019) per aver voluto inserire l’imposta stante la contrarietà di operatori turistici e dell’allora minoranza che, oggi, è maggioranza e, con una virata di 360 gradi, inneggia alla bontà di una tassa che, raddoppiata ed esteso il periodo di applicazione (1 giugno–15 settembre), porterà nelle casse 206mila euro (non 150mila come inizialmente previsto). A prestare il fianco alla discussione è stata l’assessore al turismo, Elisa Torresi che, a Franchellucci a Gian Vittorio Battilà (Laboratorio Civico) che sottolineavano l’assenza di ogni indicazione sull’utilizzo del ‘tesoretto’, "non è stato detto – ha risposto – perché non ci sono direttive. Non c’è un programma. E’ una cosa talmente recente che non lo abbiamo stilato. Le risorse saranno necessarie per aumentare il marketing e la pubblicità che è molto carente e per avere un cartellone programmato con largo anticipo". "Quando si porta un provvedimento – ha ribattuto Franchellucci - si deve avere il buon gusto di motivarlo. Non ci si può presentare in consiglio dicendo ‘il piano non c’è’. Qualcosina a noi dell’opposizione sarebbe stato opportuno dirlo". Alla Torresi che vantava di aver presentato a Tipicità, in largo anticipo, il programma del 1 Maggio, l’ex sindaco replica: "Quell’evento richiama tanti visitatori ma non incide sulla ricettività. Mi sembra che non le sia proprio chiaro come funziona il settore del turismo". A metterci una toppa ci ha pensato il sindaco Ciarpella che, richiamando l’accordo di scopo concordato a grandi linee con la Consulta del turismo ha spiegato: "Sappiamo come intervenire su molteplici fronti: promozione, pubblicità, marketing più puntuali ed estesi attivando vari canali: web agency, social media team, app dedicate; implementare gli infopoint turistici; trasporti e servizi per i turisti; programmare eventi destagionalizzati". Il punto è passato a maggioranza, col voto favorevole di Fi. Astenuti Franchellucci, Pasquali e Petrini; contrario Battilà.

Marisa Colibazzi