Tassa sui rifiuti più salata Consiglio, aumenta la Tari

Notizia amara per i contribuenti: il consiglio comunale he deliberato di aumentare del 2,80% la tassa rifiuti. C’è stato, è vero, il voto contrario dell’opposizione, accompagnato da un acceso dibattito. Ma niente a che vedere rispetto alla canea che si sarebbe levata in altri tempi contro un’amministrazione che avesse osato mettere le mani nelle tasche dei cittadini. In previsione di una forte reazione in Consiglio la maggioranza non si è limitata a giustificare l’aumento con i costi dei danni subiti con l’incendio dell’autoparco, ma lo ha anche attribuito, in alternativa , ad una gestione poco consona della partecipata Sgds che svolge il servizio di igiene, argomentando di una sua situazione difficoltà debitoria. Il sindaco Valerio Vesprini ha detto usando più o meno i seguenti termini che in questi anni la Sgds ha vissuto su un equilibrio molto precario, non di rado in perdita, con piccolissimi margini di attivo, scoprendo peraltro una verità lapalissiana evidenziata dallo stesso ex direttore, Marco Ceccarani. Non s’è capito poi se l’’aumento sia strutturale oppure no: vale a dire se verrà ripetuto negli anni anche dopo aver sanato i costi dell’incendio, oppure individuare quali i problemi, al momento indefiniti della società partecipata e vedere come risolverli, magari con un adeguato piano industriale oltreché affidandole da gestire servizi redditizi, in maniera tale che possa riassorbire l’aumento. Il rischio è che stando così le cose per ciò che riguarda la Sgds l’aumento potrebbe essere non solo ripetuto ma addirittura anche aumentato. La minoranza ha cercato di capire quali sono i problemi che angustierebbero la società: "Noi – hanno detto – siamo rimasti allo scorso ottobre quando l’amministratore unico disse che tutto procedeva nel migliore dei modi. Poi verso Pasqua il nuovo direttore in occasione della sua presentazione dichiarò il contrario. Oggi si dice che questo aumento della tari è dovuto all’incendio e non alla situazione difficile della Sgds". Il direttore ha altresì rilevato che i servizi affidati alla partecipata sono poco remunerativi se non addirittura passivi e che l’unica attiva è la gestione della farmacia affidatale dalla passata amministrazione. A finire una polemichetta, condivisa nei confronti dell’Asite di Fermo che ha aumentato del 10% l’uso della discarica e il biasimo della minoranza frastornata dal fatto che dalla maggioranza qualcuno l’ha accusata di scorrettezza solo per il fatto di rivolgere delle domande in Consiglio a sindaco e assessori.

Silvio Sebastiani