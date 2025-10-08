Tassazione in 114 Comuni. Fermo al quindicesimo posto

Lavorare per metà anno per pagare le tasse, restituendo allo Stato metà dei ricavi, è un po’ quello che capita ai contribuenti, alle piccole imprese, a chi cerca di restare a galla. È in media quello che succede in Italia secondo lo studio della Cna nazionale che ha messo in piedi un osservatorio sulla tassazione nei comuni italiani. Fermo, tra i 114 comuni presi in considerazione, si attesta al 15° posto per pressione fiscale su una tipologia media di impresa, con il 50,4 per cento di tassazione e il 2 luglio come giorno utile per cominciare a guadagnare la migliore performance tra le province delle Marche, Ascoli è al 35° posto con il 51,2 per cento, Macerata al 51° con il 51,8 per cento, Ancona all’86 posto con il 53,6 per cento, peggio di tutti Pesaro, con il 97° posto e il 54,5 per cento e Urbino, 99° con il 54,6 per cento.

Claudio Carpentieri, responsabile ufficio politiche fiscali della Cna nazionale, spiega: "In Italia non esiste una sola pressione fiscale ma diverse realtà. L’evidenza dei dati ne dà conferma, abbiamo sentito l’esigenza di avere un indicatore di pressione fiscale sulle piccole imprese che prendesse in considerazione la diversità. L’andamento nel tempo e la variabilità nel territorio causano profonde differenze nella tassazione delle piccole imprese, quello che è emerso è che città come Bolzano e Agrigento hanno una differenza di 11 punti percentuali rispetto alla tassazione". Il dossier calcola le imposte dovute, in relazione con il reddito di impresa, per capire la percentuale di reddito che se ne va in tasse e o giorni di lavoro necessari per produrre quel reddito e pagare le imposte. Da quale giorno creo reddito che rimane irpef irap tassa sui rifiuti imu tutti gli anni i tributi dovuti da queste imprese e poi una media per arrivare al dato nazionale. Alle imprese vengono imposte tasse statali, come l’Irpef, regionali, come l’addizionale Irpef e l’Irap, comunali, come l’Imu, la tassa sui rifiuti, la media nazionale delle tasse pesa per il 59 per cento, la Cna ha avanzato proposte per arginare il problema e soprattutto per renderlo più equo: "Abbiamo pensato ad un Fondo che mette insieme le maggiori entrate con la lotta all’evasione e la razionalizzazione della spesa pubblica per ridurre di 3,1 punti percentuali su media nazionale. Importante anche facilitare il passaggio generazionale con la neutralità fiscale per le cessioni di azienda".

Il direttore della Cna di Fermo, Andrea Caranfa, spiega che è essenziale avere chiari i dati per avanzare proposte: "Vogliamo arrivare a proposte per rendere più competitive le piccole e medie imprese, oggi con un carico fiscale molto alto, in relazione più pesante di quello che subiscono le grandi industrie. Bisogna arrivare a interventi mirati che, insieme alle misure Zes promesse, possa ridurre gap del nostro territorio". Il presidente della Cna di Fermo, Emiliano Tomassini, riassume: "L’obiettivo di questo lavoro è sensibilizzare su una situazione che non è semplice anche se il 15° posto di Fermo fa ben sperare. La realtà è che diamo la metà dell’utile allo stato, su 50 mila euro di utile l’imprenditore si porta a casa 25 mila euro, in una situazione di inflazione elevata con meno potere di acquisto. Bisogna recuperare tutto il possibile per abbattere quello che dobbiamo pagare, non solo per agevolare l’impresa ma per creare un welfare aziendale magari da utilizzare e dare liquidità ai dipendenti che devono guadagnare. Noi facciamo studi e proposte per aiutare chi deve decidere a capire la situazione reale, non basta, serve un passo avanti sia a livello provinciale che nazionale, altrimenti rischiamo di chiudere e creare povertà".

Angelica Malvatani